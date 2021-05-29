Британская разведка оказывает помощь США в поисках источника распространения COVID-19 - The Telegraph
12:30 29.05.2021 Источник: Интерфакс
Британские спецслужбы помогают США расследовать, не произошла ли утечка коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщило издание The Telegraph.
Высокопоставленный источник в службе безопасности подтвердил, что сотрудники британской разведки сотрудничают со спецслужбами США, ведущими новое расследование в попытке установить правду о пандемии, отмечается в публикации.
"Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем американцам помощь в том, чтобы подтвердить и проанализировать любые имеющиеся у них разведданные" - сказал источник.
"То, что требуется для установления истины о вспышке коронавируса - это хорошо поставленная разведывательная информация, а не анализ, но ее трудно добыть", - добавил он.
Как сообщалось, сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, сообщила The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников американской администрации.
Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.
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