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Татьяна Буцкая: Семьи с детьми получат новую господдержку

18:55 31.05.2021

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Фото Ирины Уваровой
Государство становится все более социально ориентированным, потому что власть слышит людей и отвечает на их запросы, уверена эксперт Общероссийского народного фронта, лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая по итогам форума «Большой семейный совет», который прошел накануне Дня защиты детей.

В работе форума участвовали председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы, представители общественных организаций из разных регионов России. «Даже в очень сложное время пандемии, и восстановления после карантина и самоизоляции, все социальные обязательства выполняются и принимаются новые программы. Целый ряд наших инициатив уже нашел отражение в Послании президента. Сейчас на федеральный уровень перешло обсуждение списка новых идей, а значит, мнение простых семей со всей страны услышано», - заявила Татьяна Буцкая. 

Как заверил Дмитрий Медведев, предложения по поддержке семей, прозвучавшие на форуме, «Единая Россия» включит в свою предвыборную программу.

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