Татьяна Буцкая: Семьи с детьми получат новую господдержку
18:55 31.05.2021
|Фото Ирины Уваровой
В работе форума участвовали председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы, представители общественных организаций из разных регионов России. «Даже в очень сложное время пандемии, и восстановления после карантина и самоизоляции, все социальные обязательства выполняются и принимаются новые программы. Целый ряд наших инициатив уже нашел отражение в Послании президента. Сейчас на федеральный уровень перешло обсуждение списка новых идей, а значит, мнение простых семей со всей страны услышано», - заявила Татьяна Буцкая.
Как заверил Дмитрий Медведев, предложения по поддержке семей, прозвучавшие на форуме, «Единая Россия» включит в свою предвыборную программу.
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