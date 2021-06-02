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В России выявили 8 832 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 832, до 5 090 249. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 020. Всего уже выздоровели 4 702 599 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 394 против 372 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 122 267 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%, следует из данных штаба.

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