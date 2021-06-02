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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей

16:38 02.06.2021

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Фото пресс-службы Федерации бокса РФ
Идею открытия бесплатных кружков и секций для детей, выдвинутую общественнице Светланой Развротневой, поддержал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. «В наше время, когда я начинал заниматься спортом, все секции были бесплатными, - отметил Саитов. - Поэтому у меня была возможность ходить не в одну спортивную секцию, а сразу в несколько, выбирать из возможных видов спорта тот, к которому лежит душа и есть способности».

По его словам, в бокс он пришел в 8 лет, а до этого занимался плаванием, футболом, хоккеем и борьбой.  «Именно потому, что у меня был выбор, возможность искать себя в спорте в разных направлениях, я нашел себя в боксе. Безусловно, это –  судьба», - заявил Саитов, по словам которого, сейчас, когда большинство кружков и секций платные, не все родители могут позволить детям заниматься спортом. 

Напомним, член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева предложила сделать детские спортивные секции бесплатными, по ее мнению, занятия спортом должны быть доступны подрастающему поколению во всех регионах России и не зависеть от размера дохода семей.

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