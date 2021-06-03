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НОВОСТИ

Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению – доктор Румянцев

12:44 03.06.2021

В России внедряют новые подходы к лечению заболеваний, что способствует развитию медицины в стране, уверен главный детский онколог-гематолог, основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. По его словам, неоспоримо, что каждый больной ребенок должен быть излечен. «Задача госорганов, законодателей, а также исполнителей - врачей - достичь этого результата с помощью полного лекарственного бесплатного обеспечения детей в нашей стране”, - заявил доктор, в рамках форума «Лекарственная безопасность».

 Как отмечает Румянцев, сейчас Россия движется в сторону внедрения абсолютно новых подходов к лечению пациентов. Например, правительством РФ организован мониторинг лекарственного обеспечения детей в субъектах РФ, закупка остро необходимых лекарств, не имеющих регистрации и государственный контроль за производством лекарств, включенных в клинические рекомендации для лечения больных детей.

Применение инновационных технологий изменения клеточных рецепторов в Центре им. Д. Рогачева позволяет вылечивать до 70% ранее неизлечимо маленьких пациентов. «Это дети, у которых не было практически никакой возможности помочь, которые получали химиотерапию, лучевую терапию, дети, которые получили трансплантацию - все это было не эффективно.  В такой абсолютно не эффективной группе пациентов удалось достичь примерно 70% выживаемости. Это революция, она может быть сделана только в условиях полного лекарственного доступа детей к лечению”, - говорит Румянцев.

По его словам, крайне важно озвученное на днях решение правительства РФ о расширении списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга. Напомним, перечень тестируемых заболеваний планируется расширить с пяти до 36 по девяти группам, в числе которых спинально-мышечная атрофия (СМА) иммунодефициты и заболевания обмена веществ. «Правительство объявило о том, что тест на СМА может быть введен и как неонатальный скрининг у детей, что позволит использовать генную терапию на ранних этапах», - констатировал врач.

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