"Роснефть" стала генеральным партнером первой юношеской секции Петербургского международного экономического форума
16:38 03.06.2021
Генеральным партнером впервые состоявшегося «ПМЭФ Юниор» - юношеской секции Петербургского международного экономического форума, - выступила «Роснефть». В секции участвовали 200 школьников из России, а также страны-гостя форума - Катара. Партнерами мероприятия стали негосударственный институт развития «Иннопрактика» и образовательный центр «Сириус». В программе «ПМЭФ Юниор» 25 деловых мероприятий, посвященных взаимодействию бизнеса и образования, повышению экономической активности молодежи. Школьники получили возможность пообщаться с более чем 100 российскими и иностранными спикерами, среди которых государственные деятели, бизнесмены и представители ведущих университетов.
Представители «Роснефти» участвовали в центральной панели форума, которая была посвящена новым смыслам и ценностям образования. Как отмечают в компании, свой кадровый резерв «Роснефть» формирует по системе «школа – вуз – предприятие», выступая партнером государственной системы образования. В регионах, где работают предприятия компании, открывают «Роснефть-классы» с углубленным изучением естественно-научных предметов. Кроме того, выполняются совместные исследовательские проекты с «Иннопрактикой», университетской гимназией Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и образовательным центром «Сириус».
В целом «Роснефть» сотрудничает с 68 российскими и зарубежными вузами и по ее инициативе в 26 вузах-партнерах созданы кафедры и магистерские программы по востребованным бизнесом направлениям. Среди них, в частности, ресурсосберегающие технологии, нефтехимия, нефтяной инжиниринг, цифровизация и IT-безопасность, шельфовые проекты, управленческие стратегии. А для выполнения своего масштабного и перспективного проекта «Восток Ойл» компания создала Корпоративный учебный центр с полигоном практического тренинга по всему циклу нефтегазового производства и сервисного обслуживания. Кроме того, в 2020 году в рамках соглашения о сотрудничестве с МГУ, в университете стартовала новая магистерская программа «Геномика и здоровье человека».
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