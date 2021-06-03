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Способность стран противостоять пандемии подрывают односторонние санкции - эксперт ООН

22:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Односторонние санкции оказывают негативное воздействие на здравоохранение стран, против которых такие противоправные меры вводятся. Такое мнение выразила спецдокладчик ООН по санкциям Алена Доугань, выступая в четверг на мероприятии, посвященном негативным последствиям односторонних ограничительных мер.

"Гуманитарные организации и правительства ряда стран неоднократно сообщали, что влияние односторонних санкций на здравоохранительные системы огромно", - указала она. По мнению Доугань, это сказывается на способности стран противостоять пандемии коронавируса, а также в целом обеспечивать оказание медицинских услуг.

"Ухудшение экономической ситуации снижает способность стран закупать необходимое медицинское оборудование и медикаменты, - отметила эксперт. - Перебои в поставках воды и электроэнергии ведут к более быстрому распространению вирусов". По словам Доугань, невозможность легальной поставки лекарств ведет к их сбыту на черном рынке по гораздо более высоким ценам. "Низкая зарплата в социальном секторе порождает нехватку медсестер и врачей", - добавила она.

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