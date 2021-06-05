Спрос на нефть неизбежно восстановится, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин

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Влияние фактора пандемии на мировую экономику будет уменьшаться, а потому спрос на нефть восстановится, заявил на Петербургском международном экономическом форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Новые волны заражений ковидом могут лишь замедлить, но не остановить рост спроса на углеводороды, при этом долгосрочная стабильность поставок нефти оказалась под угрозой из-за недостатка инвестиций.

В связи с тем, что в обществе звучат требования полностью отказаться от развития нефтегазового сектора, а компании стремятся увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций, прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимума. Определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас, уверен Сечин. «Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа»,- сказал глава "Роснефти" .

Он отмечает, что похожий сценарий был отмечен в металлургической отрасли, где крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и, практически, двукратному росту цен на железную руду.

Как сообщил Сечин, вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП сейчас впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка: "То есть нефтегазовая отрасль создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций. Мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать"

«Примером динамичного выхода из кризиса в масштабах отдельной страны стал Китай, сделавший акцент на восстановлении реального сектора экономики»,- считает Сечин.

Благодаря комплексу мер по минимизации последствий пандемии и поддержке реального производства, китайская экономика демонстрирует уверенное восстановление. По итогам 2020 года рост ВВП страны составил 2,3%, и уже в 2021 году он может вернуться к докризисным уровням, отметил глава «Роснефти».