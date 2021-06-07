Американский спутник SXM-8 успешно выведен на орбиту

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX ("Спейс-экс") в воскресенье осуществила запуск ракеты- носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") с ретрансляционным спутником SXM-8 (Эс-экс-эм-8). Старт состоялся в 00:26 по времени Восточного побережья США (07:26 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании.



Через 31 минуту 52 секунды после пуска спутник был успешно выведен на орбиту. "Отделение груза подтверждено", - сообщил в ходе трансляции один из операторов запуска.



Первая ступень Falcon 9, которая ранее дважды использовалась для доставки на орбиту экипажей кораблей Crew Dragon ("Крю дрэгон"), через несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Джаст рид зе инстракшнз", "Просто читайте инструкции") в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.



