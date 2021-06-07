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В МО РФ сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу - глава ВМА им. Кирова

09:30 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусу по результатам успешной прививочной кампании. Об этом сообщил ТАСС начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков на полях Петербургского международного экономического форума.

"В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины", - сказал Крюков.

По его словам, вакцинация военнослужащих практически закончена. При ее добровольном характере она шла проще, чем у гражданских лиц. "Они (военнослужащие - прим. ТАСС) люди ответственные, они защищали себя, свои семьи", - заявил он.

Руководитель академии подчеркнул, что многие медицинские разработки для лечения коронавируса впервые были применены в министерстве обороны.

"Мы впервые в министерстве применили глюкокортикоиды для лечения коронавирусной инфекции. Мы впервые стали использовать плазму пациентов, которые выздоровели. Совместно - эти же разработки проводились также московским здравоохранением. Но министерство обороны впервые начало использовать плазму пациентов, которые были привиты", - пояснил он.

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