В МО РФ сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу - глава ВМА им. Кирова

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусу по результатам успешной прививочной кампании. Об этом сообщил ТАСС начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков на полях Петербургского международного экономического форума.



"В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины", - сказал Крюков.



По его словам, вакцинация военнослужащих практически закончена. При ее добровольном характере она шла проще, чем у гражданских лиц. "Они (военнослужащие - прим. ТАСС) люди ответственные, они защищали себя, свои семьи", - заявил он.



Руководитель академии подчеркнул, что многие медицинские разработки для лечения коронавируса впервые были применены в министерстве обороны.



"Мы впервые в министерстве применили глюкокортикоиды для лечения коронавирусной инфекции. Мы впервые стали использовать плазму пациентов, которые выздоровели. Совместно - эти же разработки проводились также московским здравоохранением. Но министерство обороны впервые начало использовать плазму пациентов, которые были привиты", - пояснил он.



