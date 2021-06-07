Китайские власти должны возместить миру 10 трлн долларов убытков за пандемию - Трамп

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти должны странам мира порядка 10 трлн долларов за те убытки, что понесло мировое сообщество из-за пандемии коронавируса, вспышка которого впервые была зафиксирована в КНР. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины. Трансляцию вел телеканал "Си-спэн".



"Все страны должны объединиться и выставить Китаю счет как минимум в 10 трлн долларов, чтобы компенсировать те убытки, которые они [китайцы] причинили", - сказал Трамп, добавив, что это "нижний порог, и ущерб намного больше" озвученной им суммы. Бывший хозяин Белого дома также предложил, чтобы все страны мира отказались от своих своих долговых обязательств Китаю.



