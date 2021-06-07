0
0
862
НОВОСТИ

Китайские власти должны возместить миру 10 трлн долларов убытков за пандемию - Трамп

09:40 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти должны странам мира порядка 10 трлн долларов за те убытки, что понесло мировое сообщество из-за пандемии коронавируса, вспышка которого впервые была зафиксирована в КНР. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины. Трансляцию вел телеканал "Си-спэн".

"Все страны должны объединиться и выставить Китаю счет как минимум в 10 трлн долларов, чтобы компенсировать те убытки, которые они [китайцы] причинили", - сказал Трамп, добавив, что это "нижний порог, и ущерб намного больше" озвученной им суммы. Бывший хозяин Белого дома также предложил, чтобы все страны мира отказались от своих своих долговых обязательств Китаю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
26
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
29
16:12 07.06.2021
Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
0
73
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
88
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
134
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
167
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
211
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
227
14:12 07.06.2021
Депутаты приглашены на встречу с Путиным 21 июня - источник в Думе
0
257
14:00 07.06.2021
Почти 50% жителей США полностью вакцинировались от COVID-19
0
272

Возврат к списку