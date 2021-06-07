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НОВОСТИ

На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 5,2

10:10 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в расположенной на западе Ирана провинции Элам, около границы с Ираком. Об этом сообщил в воскресенье сейсмологический центр Ирана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Отмечается, что ближайшим населенным пунктом является расположенный в 19 км от места землетрясения Салехабад, население которого составляет около 2 тыс. человек

Информация о пострадавших не поступала.

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