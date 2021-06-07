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Из процесса выработки правил мировой торговли Байден намерен исключить Китай

10:20 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Европа, а не Китай, должны выработать правила мировой торговли и технологий. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье главы американской администрации Джо Байдена в газете "Вашингтон пост".

Статья посвящена предстоящему европейскому турне Байдена, в ходе которого он примет участие в саммитах Группы семи (11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй в Великобритании), НАТО и США - ЕС (14 и 15 июня в Брюсселе). 16 июня в Женеве президент США встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

"В Брюсселе я встречусь с главами Еврокомиссии и Европейского совета, чтобы обсудить, как США и Европа могут тесно работать по глобальным вызовам. Мы уделим основное внимание тому, как обеспечить, чтобы рыночные демократии, не Китай или кто-либо еще, выработали правила торговли и технологий XXI века, - сказал Байден. - Мы продолжим добиваться создания единой, свободной и мирной Европы".

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