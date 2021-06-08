Полиция Австралии арестовала более 200 человек и пресекла деятельность преступного синдиката

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная полиция Австралии арестовала более 200 человек, подозреваемых в организации преступного синдиката, 46-и из них уже предъявлены обвинения. Как сообщили в ведомстве во вторник, в ходе спецоперации были конфискованы почти 500 кг наркотических средств, порядка 10 млн долларов, а также большое количество предметов роскоши.



"Следователи Федеральной полиции Австралии, тактические группы полиции и эксперты-криминалисты произвели более 70 обысков на территории штата Виктория и более 300 - по всей Австралии. В ходе спецоперации были изъяты наличные деньги, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, наркотики и люксовые автомобили. Обвинения [в различных правонарушениях] были предъявлены 46 жителям штата Виктория, подозреваемым в связях с австралийской мафией, ближневосточными преступными группами и транснациональными преступными организациями", - указали в своем заявлении правоохранители.



Также сообщается, что в рамках спецоперации были произведены аресты еще в 18 странах, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию и Новую Зеландию.



По данным полиции преступный синдикат, действовавший на территории всей Австралии, занимался незаконным оборотом наркотиков и торговлей огнестрельным оружием и боеприпасами, а также был замешан в организации заказных убийств. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что произведенный в рамках спецоперации действия "нанесли тяжелый удар по организованной преступности". "Это удар по преступности не только в [Австралии], он окажет воздействие на организованную преступность по всему миру. Это переломный момент в истории австралийских правоохранительных органов", - сказал он



