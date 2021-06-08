Фильм о еврейском гангстере Мейере Лански выходит в прокат в США

11:00

В прокат выходит американская картина "Мейер Лански", которая пересказывает биографию одного из самых успешных гангстеров в истории. Он был родом из Гродно, и в детстве родители перевезли его в США.

В Гродно Мейер носил фамилию Суховлянский. Это была еврейская семья. Часть взрослых занималась швейным делом. Но были и те, кто посвятил жизнь религии. Дедушка Мейера, к примеру — Беньямин Суховлянский — был раввином. Его родители переезжали в США дважды. Первый раз в 1890-х, но затем вернулись в Гродно. Второй раз они решили эмигрировать уже после рождения Мейера. В США Суховлянские сменили фамилию — убрали первую часть и стали Лански.

Несколько лет назад родственница американского гангстера Джоан Сендлер-Ганз приезжала в Гродно — искала следы семьи и рассказывала истории известного родственника.

"В окружении гангстеров заметили, что Мейер хороший математик и дали в будущем возможность контролировать работу многих казино". Тогда гродненец и получил прозвище "бухгалтер мафии»", — рассказывала Джоан. euroradio.fm