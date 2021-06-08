Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах
17:26 08.06.2021
|Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"
Как считает координатор отряда «ЛизаАлерт», сферу аренды электросамокатов можно эффективно отрегулировать при условии сотрудничества государства, бизнеса и самих горожан. Участники круглого стола пришли к мнению, что нужно вводить ограничения на скорость в городе, собрать единую базу данных нарушителей правил дорожного движения, запретить групповые поездки на одном самокате, а также развивать культуру передвижения по городу.
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