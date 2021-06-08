Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах

17:26

Фото пресс-службы отряда "ЛизаАлерт"

В мегаполисе нужна особая система бонусов за ответственное использование электросамокатов, а агрессивных водителей можно наказывать вплоть до отключения от систем проката, заявил координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов. По его мнению, также надо ограничить скорость движения самокатов в пределах города там, где нет специальных велодорожек. «Будущее наступило, и мы сейчас в начале волны бурного роста средств индивидуальной мобильности, - отметил Леонов на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт» на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ). - Необходимо создавать инфраструктуру, в том числе круглогодичную, а не душить новое запретами. Но в свою очередь компаниям-прокатчикам необходимо жестко следить за нарушениями правил. Там, где нет, необходимо ограничить скорость до 15 км/ч. Также недопустимо управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, за это нужно отправлять в черный список». Также, по словам Леонова, важно разделить потоки пешеходов и водителей самокатов, а также ввести единые понятные правила для арендных и частных самокатов.

Как считает координатор отряда «ЛизаАлерт», сферу аренды электросамокатов можно эффективно отрегулировать при условии сотрудничества государства, бизнеса и самих горожан. Участники круглого стола пришли к мнению, что нужно вводить ограничения на скорость в городе, собрать единую базу данных нарушителей правил дорожного движения, запретить групповые поездки на одном самокате, а также развивать культуру передвижения по городу.