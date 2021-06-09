Митрополит Иларион стал лауреатом госпремии в области искусства

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников стали лауреатами Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Об этом сообщил в среду журналистам советник президента РФ Владимир Толстой.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность Государственная премия будет вручена Григорию Валерьевичу Алфееву, больше известному всем как митрополит Иларион. <…> Третьим лауреатом стал выдающийся без преувеличения скульптор Александр Иулианович Рукавишников за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры", - сказал Толстой.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле по случаю Дня России, 12 июня. В прошлом году торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня, однако на этот раз, как сообщал Толстой, церемония традиционно пройдет 12 июня.