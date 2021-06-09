Жители Миасса возмущены строительством церкви на месте, где планировали парк
15:32 09.06.2021
Крупный скандал разразился в Миассе вокруг строительства храма Александра Невского в Машгородке. Несколько дней назад жители обратили внимание на вырубку деревьев на территории, прилегающей к той, где в ближайшее время должен был появиться полноценный мини-парк.
Как выяснилось, администрация города в конце весны 2021 года передала участок РПЦ по договору безвозмездного пользования. Что за объект там появится, пока никто сказать не может. Людей возмущает, что для нового храма выбрали территорию именно того парка, за который они активно голосовали в прошлом году. Многих задело также отсутствие общественного обсуждения такого крупного проекта. znak.com
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