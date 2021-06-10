Масштабные учения Тихоокеанского флота начались в Тихом океане - МО РФ
11:20 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабные учения Тихоокеанского флота начались в центральной части Тихого океана. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.
"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", - сообщили в военном ведомстве.
По данным министерства, "корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач".
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