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НОВОСТИ

Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия

14:00 12.06.2021

В России нужно разработать специальную расширенную систему гарантий качества жизни граждан – Национальный стандарт социального благополучия, уверен телеведущий Евгений Попов. По его словам, документ должен охватывать все ключевые сферы жизни человека – от уровня дохода граждан до состояния окружающей среды, причём, формировать эти ключевые показатели должны сами россияне.

Евгений Попов, победивший в ходе праймериз "Единой России", отметил, что общение с гражданами в Западном округе Москвы продемонстрировало, что стране необходимы системные решения. «За несколько месяцев я провел свыше 250 встреч, собрал около 500 предложений. Стало понятно, что часть проблем можно решить только на федеральном уровне. Я солидарен с президентом, по мнению которого именно люди являются главной ценностью любого государства. Именно народ делает страну сильной и процветающей, обеспечивает движение вперед. И государство со своей стороны должно заботиться о гражданах, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне», - говорит Попов.

По его мнению требуется крупный комплексный свод нормативов, гарантирующих гражданам достойную жизнь. «Четко определить необходимое количество и уровень оказываемых услуг – вот задача, которую мы сможем решить с помощью законодательно закрепленного стандарта социального благополучия. По нему россияне смогут оценивать реальное качество жизни, оценивать работу чиновников», - уверен телеведущий.

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