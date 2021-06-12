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Китай предложил Белоруссии наладить производство вакцин против коронавируса - Ярошенко

20:40 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" (под Минском) Александр Ярошенко сообщил, что белорусская сторона получила предложения от китайских партнеров наладить на территории парка производство вакцин против коронавируса.

"Наши китайские партнеры, несколько компаний уже обратились с предложением о возможности производить свои вакцины по своим технологиям здесь, в парке "Великий камень", с возможностью их поставки не только для Республики Беларусь, но и в страны, где они будут востребованы ", - сказал Ярошенко в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, это для белорусской стороны "безусловно важно". " Это сейчас тоже значительный бизнес, связанный со здоровьем людей. Мы надеемся, что такая история случится", - сказал он.

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