Китай предложил Белоруссии наладить производство вакцин против коронавируса - Ярошенко
20:40 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наши китайские партнеры, несколько компаний уже обратились с предложением о возможности производить свои вакцины по своим технологиям здесь, в парке "Великий камень", с возможностью их поставки не только для Республики Беларусь, но и в страны, где они будут востребованы ", - сказал Ярошенко в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".
По его словам, это для белорусской стороны "безусловно важно". " Это сейчас тоже значительный бизнес, связанный со здоровьем людей. Мы надеемся, что такая история случится", - сказал он.
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