Смешно перекладывать ответственность за позицию КНР по ядерным вооружениям на РФ - Путин

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал смешными попытки переложить на Москву ответственность за позицию Китая по ядерным вооружениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Эн-би-си, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.



"Китай отказывается от переговоров  он отказывается от переговоров по сокращению ядерных наступательных вооружений. Но это вы, во-первых, у китайцев спросите, хорошо это или плохо, это им определять. Но аргументы их простые и понятные: и по количеству боезарядов, и по количеству средств доставки Соединенные Штаты и Россия намного опережают Китай, и китайцы справедливо спрашивают: "А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания? А почему мы должны замораживать? Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?" Это спорные вопросы все, требующие внимательного рассмотрения. Но перекладывать на нас ответственность за позицию Китая  это просто смешно", - подчеркнул президент.



Путин добавил, что Россию не пугает быстрое развитие и милитаризация Китая в том числе потому, что ее собственная оборонная достаточность находится на очень высоком уровне.



