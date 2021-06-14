Смешно перекладывать ответственность за позицию КНР по ядерным вооружениям на РФ - Путин
17:30 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Китай отказывается от переговоров он отказывается от переговоров по сокращению ядерных наступательных вооружений. Но это вы, во-первых, у китайцев спросите, хорошо это или плохо, это им определять. Но аргументы их простые и понятные: и по количеству боезарядов, и по количеству средств доставки Соединенные Штаты и Россия намного опережают Китай, и китайцы справедливо спрашивают: "А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания? А почему мы должны замораживать? Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?" Это спорные вопросы все, требующие внимательного рассмотрения. Но перекладывать на нас ответственность за позицию Китая это просто смешно", - подчеркнул президент.
Путин добавил, что Россию не пугает быстрое развитие и милитаризация Китая в том числе потому, что ее собственная оборонная достаточность находится на очень высоком уровне.
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