Путин считает, что после его ухода с поста президента кардинальных событий не произойдет
09:20 15.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента кардинальных событий не произойдет. В интервью телеканалу NBC, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля, Путин сказал, что после прихода преемника ничего не обрушится в одночасье. Он напомнил, что в 2000 году, когда он пришел к власти, Россия балансировала на грани сохранения суверенитета, много людей жило за чертой бедности, а уровень ВВП «упал ниже плинтуса».
Сейчас же, по мнению Путина, ситуация другая, хоть в России и много проблем. Эхо Москвы
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