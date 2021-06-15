09:20 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента кардинальных событий не произойдет. В интервью телеканалу NBC, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля, Путин сказал, что после прихода преемника ничего не обрушится в одночасье. Он напомнил, что в 2000 году, когда он пришел к власти, Россия балансировала на грани сохранения суверенитета, много людей жило за чертой бедности, а уровень ВВП «упал ниже плинтуса».

Сейчас же, по мнению Путина, ситуация другая, хоть в России и много проблем. Эхо Москвы