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Умер космонавт Владимир Шаталов

12:05 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов умер на 94-м году жизни, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - говорится в сообщении.

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