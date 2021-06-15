Умер космонавт Владимир Шаталов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов умер на 94-м году жизни, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - говорится в сообщении.