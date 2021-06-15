Умер космонавт Владимир Шаталов
12:05 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов умер на 94-м году жизни, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.
"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - говорится в сообщении.
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