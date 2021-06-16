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НОВОСТИ

Все камеры видеонаблюдения в РФ хотят свести в единую систему

09:32 16.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа видеонаблюдения», которая станет единым контуром для анализа видео со всех городских камер в стране. Разработка системы и установка не обычных, а «умных» камер (с функцией первичного анализа информации) оценивается в 250 млрд руб.

Проект, реализация которого должна занять пять лет, по информации источников “Ъ”, могут доверить совместному предприятию «Ростеха» и «Ростелекома».

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