Главный cанитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг
13:02 16.06.2021
В Москве необходимо провести обязательную вакцинацию горожан, работающих в нескольких сферах экономики, в частности, в сфере услуг, говорится в постановлении главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой от 15 июня «О проведении профилактический прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям», который опубликован на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химических и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», - сказано в документе.
Соглансо постановлению, среди категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, также значатся сотрудники культурных, выставочных и просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
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