Зангезурский коридор поможет армянам свободно перемещаться в РФ и по миру - Эрдоган
16:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что открытие Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью даст армянам большие возможности для передвижения по миру. Такое мнение он высказал в среду в парламенте Азербайджана, которое транслирует телеканал ТРТ.
"Урегулирование карабахского конфликта в итоге принесет большую пользу региону. Это мы увидим со временем. К примеру, открытие Зангезурского коридора даст возможность гражданам Армении свободно перемещаться в Москву и по миру. Так что они избавятся от блокады, в которую попали", - сказал он.
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