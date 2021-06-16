Зангезурский коридор поможет армянам свободно перемещаться в РФ и по миру - Эрдоган

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что открытие Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью даст армянам большие возможности для передвижения по миру. Такое мнение он высказал в среду в парламенте Азербайджана, которое транслирует телеканал ТРТ.

"Урегулирование карабахского конфликта в итоге принесет большую пользу региону. Это мы увидим со временем. К примеру, открытие Зангезурского коридора даст возможность гражданам Армении свободно перемещаться в Москву и по миру. Так что они избавятся от блокады, в которую попали", - сказал он.