Экс-помощник главы Пентагона согласен, что США создают препятствия стабильным отношениям

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, в одностороннем порядке вышедшие из ряда ключевых международных соглашений, сами препятствуют выстраиванию стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг в газете "Мессаджеро" интервью старший научный сотрудник Центра за американский прогресс Лоренс Корб, с 1981 по 1985 год занимавший пост помощника министра обороны США.

Он комментировал итоги состоявшейся в среду в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметил Корб, российский лидер "в определенном смысле прав", когда говорит о препятствиях со стороны Вашингтона установлению стабильности и предсказуемости в отношениях. Эксперт напомнил, что именно США решили выйти, в частности, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Это мы, американцы, вышли из иранского соглашения (СВПД - прим. ТАСС), в которое именно Россия помогает нам вернуться, мы вышли из Договора по открытому небу, а еще раньше - из договора о баллистических ракетах (ДРСМД - прим. ТАСС). И это были ошибки", - признал он.

Кроме того, он согласился с российским президентом в оценке ситуации вокруг возможности вступления Украины в НАТО. Ранее в июне Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о присоединении Украины к альянсу, и подчеркнул, что Россия соответствующим образом будет выстраивать свою безопасность. "Честно говоря, и в этом он [Путин] прав, - считает экс-помощник главы Пентагона. - Я лично был свидетелем того, как во время президентства Джорджа Буша - старшего госсекретарь Джеймс Бейкер обещал России, что НАТО не будет расширяться на советские территории. В обмен Кремль соглашался на объединение Германии. Но теперь НАТО стоит на границах РФ".

Говоря об итогах женевского саммита, Корб выразил надежду, что в ходе этой встречи Путин и Байден заложили основы для дальнейшего диалога. "Мне кажется, на саммите, на котором лидеры говорили без агрессии, заложены основы для создания ряда норм, подобно тому, как во время холодной войны, будучи врагами, мы действовали в четко определенном периметре", - считает эксперт.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.