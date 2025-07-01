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НОВОСТИ

Путин поручил обеспечить устойчивость Рунета — Кремль

13:32 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивость сети Интернет, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Доклад об этом Путин ждет до 1 сентября 2025 г. Ответственным назначен глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

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