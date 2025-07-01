ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 365 военнослужащих — Минобороны РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 365 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 180 военнослужащих, «Запад» — свыше 220 военнослужащих, «Юг» — более 160, «Центр» — до 500, «Восток» — до 215, «Днепр» — до 90 военнослужащих.