Мадуро задействует 4,5 млн ополченцев для срыва планов США по дестабилизации Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах развернуть более 4,5 млн сотрудников народной милиции на территории всей Боливарианской Республики после сообщений о планах США по дестабилизации обстановки в стране.

«На этой неделе я введу в действие специальный план, подразумевающий развертывание более 4,5 миллионов обученных и вооруженных ополченцев по всей стране, — заявил глава государства на рабочей встрече с губернаторами, которая транслировалась в эфире телеканала „Венесолана де телевисьон“. — Мир, спокойствие и суверенитет будут защищены. <…> Ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы, ни одна империя в мире не должна тронуть священную землю Южной Америки».