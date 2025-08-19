ВСУ за сутки потеряли около 1 370 военных на всех участках СВО

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, «Запада» — более 240, Южной группировки — свыше 235, «Центра» — более 410, «Востока» — свыше 230, «Днепра» — более 95 военнослужащих. Также противник потерял 17 бронемашин, 17 артиллерийских орудий.