ВСУ за сутки потеряли около 1 370 военных на всех участках СВО

13:20 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, «Запада» — более 240, Южной группировки — свыше 235, «Центра» — более 410, «Востока» — свыше 230, «Днепра» — более 95 военнослужащих. Также противник потерял 17 бронемашин, 17 артиллерийских орудий.

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
