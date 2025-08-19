США могут прекратить обмен разведданными, чтобы Украина согласилась на сделку с РФ — WSJ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут использовать обмен разведывательными данными как рычаг давления на Украину, что заставить киевские власти заключить мирное соглашение с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, несмотря на то, что предыдущая пауза в обмене разведданными между Вашингтоном и Киевом длилась всего неделю, с тех пор взаимоотношения между представителями разведслужб обеих стран, ранее характеризовавшиеся тесным сотрудничеством, значительно охладели.