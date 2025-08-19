0
0
447
НОВОСТИ

США могут прекратить обмен разведданными, чтобы Украина согласилась на сделку с РФ — WSJ

13:05 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут использовать обмен разведывательными данными как рычаг давления на Украину, что заставить киевские власти заключить мирное соглашение с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, несмотря на то, что предыдущая пауза в обмене разведданными между Вашингтоном и Киевом длилась всего неделю, с тех пор взаимоотношения между представителями разведслужб обеих стран, ранее характеризовавшиеся тесным сотрудничеством, значительно охладели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
52
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
136
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
184
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
238
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
251
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
301
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
317
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
357
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
321
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
337

Возврат к списку