12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выделит более 10 млрд фунтов ($13,5 млрд) для закупки американского оружия для Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сообщил бывший посол Соединенного Королевства в Узбекистане (2002-2004) Крэйг Мюррей со ссылкой на высокопоставленный источник в британском МИД.

«В рамках предложенной сделки Великобритания выделит более 10 млрд фунтов на европейскую закупку оружия у США в размере $100 млрд для передачи его Украине», — написал он в соцсети X. Дипломат добавил, что из-за этого шага британские пенсионеры недосчитаются зимних топливных выплат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина готова приобрести американские вооружения на $100 млрд при финансировании европейских стран в обмен на гарантии безопасности США.