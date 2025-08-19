В Туле на 18 лет осужден мужчина за передачу Украине данных о базировании «Панциря»
13:00 19.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тульский областной суд признал виновным в государственной измене жителя города Узловой, который передал украинской стороне координаты расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» и топливно-энергетического объекта. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
«Приговором Тульского областного суда [фигуранту] назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев», — сказали в пресс-службе.
Установлено, что 45-летний мужчина передал украинской стороне данные для организации ударов как ракетным вооружением и беспилотниками, так и для совершения диверсий и терактов. «Осуществил передачу представителю иностранной организации „АТЕШ“ в Telegram-канал известных ему координат объекта топливно-энергетического комплекса, а также места дислокации средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации — ЗРПК „Панцирь“, для последующего их использования военизированными формированиями Украины», — отметили в пресс-службе.
