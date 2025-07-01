Portal DA открывает доступ к активам Белоруссии для российских покупателей
13:48 01.07.2025
Сбер и Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере реализации залогового имущества и непрофильных активов с помощью сервиса Сбера «Portal DA». Документ подписали начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и директор РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» Максим Вашемирский.
Как отмечено в соглашении, Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь планирует разместить на «Portal DA» активы, которые предлагаются на электронной торговой площадке центра и будут интересны как белорусским, так и российским предпринимателям. В свою очередь «Portal DA» откроет доступ белорусам и к российскому рынку активов – сейчас на витрине маркетплейса размещено более 25 000 лотов.
«Это соглашение имеет большое значение для цифровизации рынка бизнес-активов и залогового имущества. Вместе с Информационным центром Министерства экономики Республики Беларусь мы планируем повысить качество реализации имущественных объектов и расширить возможности для представителей бизнеса, частных инвесторов и всех, кому интересен этот рынок. Сервис Portal DA показал высокую эффективность в различных российских регионах, оптимизируя продажи и минимизируя затраты. Верю, что наше сотрудничество создаст предпосылки для построения открытой и конкурентоспособной среды обращения активов», – отметил Евгений Акимов.
«РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» имеет значительный опыт в сфере реализации имущества посредством электронных торгов. Соглашение позволит выстроить прямые коммуникации между представителями бизнеса и привлечь широкий круг заинтересованных лиц к приобретению имущества. Партнерство повысит узнаваемость ресурсов, а обмен лучшими практиками улучшит качество услуг. Дополнительными преимуществами станут синергия технологий, доступ к новым рынкам с поддержкой локального партнера и возможность демонстрировать успешные кейсы», – прокомментировал Максим Вашемирский.
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