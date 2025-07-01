Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» в I полугодии вырос на 7,3%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в первом полугодии нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,3 млрд кубометров, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).