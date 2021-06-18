В России создана база данных мутаций коронавируса
09:00 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора стал разработчиком национальной базы данных геномных последовательностей коронавируса. Информация о мутациях вируса будет собрана на единой платформе "VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain", сообщает Роспотребнадзор.
"База данных VGARus содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Все научные учреждения России, которые занимаются секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные на портале, могут выложить информацию об изучаемых мутациях в базу данных.
Также уточняется, что создание базы является важным шагом в борьбе с пандемией. Она позволит специалистам получать больший объем информации о вирусе и его изменениях. База может быть использована для мониторинга за другими инфекции, отмечается в сообщении.
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