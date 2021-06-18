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НОВОСТИ

Организованные туристы из России смогут полететь в Турцию уже 22 июня

21:36 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые организованные российские туристы, которые отдыхают по линии туроператоров, могут отправиться в Турцию уже 22 июня, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Не все, но успеют", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, успеют ли туроператоры начать отправку туристов в Турцию с 22 июня.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в пятницу принял решение о восстановлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня.

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