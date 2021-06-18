Организованные туристы из России смогут полететь в Турцию уже 22 июня
21:36 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые организованные российские туристы, которые отдыхают по линии туроператоров, могут отправиться в Турцию уже 22 июня, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Не все, но успеют", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, успеют ли туроператоры начать отправку туристов в Турцию с 22 июня.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в пятницу принял решение о восстановлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня.
НОВОСТИ
- 22:31 18.06.2021
- В Италии не планируется вводить широкомасштабную обязательную вакцинацию
- 21:49 18.06.2021
- СНБО: Из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе можно скорректировать Минские соглашения
- 20:54 18.06.2021
- США передумали поставлять Украине военную помощь на 100 миллионов долларов
- 20:39 18.06.2021
- Макрон хочет, чтобы в ЕС был единый подход к отношениям с Россией
- 20:13 18.06.2021
- Объем вакцинации от ковида в ряде регионов за два дня вырос более чем на 30%
- 20:01 18.06.2021
- Гражданам Китая и Лихтенштейна разрешат прилетать в Россию
- 19:33 18.06.2021
- Датский футболист Эриксен выписан из больницы
- 19:09 18.06.2021
- Мантуров: коронавирус отразится на торговле меньше, чем в 2020 году
- 18:49 18.06.2021
- Собянин: "бесковидные" зоны - признак возможности нормальной жизни
- 18:29 18.06.2021
- Из-за ливней в Крыму пострадали 369 домовладений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать