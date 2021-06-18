СНБО: Из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе можно скорректировать Минские соглашения

21:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов РФ, по мнению украинских властей, является "фундаментальной вещью" для корректировки Минских соглашений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

"Выдача паспортов - это фундаментальная вещь относительно изменения условий. 630 тысяч паспортов, выданных РФ, - это повод для того, чтобы начинать переговоры", - цитирует его агентство УНИАН.

Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми.