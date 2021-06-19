В Москве выявили 9 120 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
11:45 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 9 120, что стало новым максимумом за время пандемии. Это следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Предыдущий максимум - 9 056 заразившихся за день - был зарегистрирован 18 июня. Всего в Москве выявили 1 278 265 инфицированных (на 0,72% больше, чем днем ранее).
За сутки в столице зарегистрировали 76 смертей из-за коронавируса против 78 днем ранее, их общее количество возросло до 21 352, следует из сообщения штаба.
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