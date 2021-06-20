Глава Минтруда России: Не прошедшего вакцинацию работника можно отстранить от работы

11:24

Сотрудников, которые не сделали необходимые прививки, в нынешних условиях можно отстранить от работы, заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков. «Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - отметил министр, констатировав, что если у работника отсутствуют объективные причины для отказа от вакцинации, на период эпидемии его могут отстранить от работы без сохранения заработной платы.

Как уже сообщала «НГ», в связи с резким ростом заболеваемости ковидом в Москве и еще ряде регионов было объявлено о начале обязательной вакцинации 60% работников ряда отраслей экономики, прежде всего, сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов. В частности, прививаться должны работники предприятий общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, сферы бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, кинотеатров, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.