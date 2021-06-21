0
0
82
НОВОСТИ

В Гонконге отменили Марш в поддержку демократии

09:32 21.06.2021 Источник: Эхо Москвы

В Гонконге впервые за почти два десятка лет отменили Марш в поддержку демократии. По традиции его проводили 1 июля, в годовщину передачи автономии Китаю. Организаторы приняли решение отказаться от проведения акции, объяснив это тем, что согласовать ее в нынешних политических условиях будет невозможно, пишет газета Hong Kong Free Press. После масштабных протестов 2019 года Пекин принял закон о национальной безопасности в Гонконге. В городе начались аресты лидеров и сторонников оппозиции.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 21.06.2021
В США допустили изоляцию Китая при отказе от содействия в поиске истоков коронавируса
0
18
10:00 21.06.2021
ВМФ РФ впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана
0
33
09:20 21.06.2021
Cаммит в Женеве не привнес изменений в политику санкций против РФ - Псаки
0
106
09:05 21.06.2021
В Индии выявили новый штамм коронавируса
0
138
09:00 21.06.2021
Вернувшийся в США российский посол приступил к исполнению своих обязанностей
0
135
08:10 21.06.2021
На выборах партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов для формирования правительства - ЦИК
0
232
08:00 21.06.2021
В Ялте почти все объекты турсферы заново подключены к электросетям и водоснабжению - мэр
0
193
07:50 21.06.2021
К декабрю 2022 года власти Австралии надеются открыть границы
0
167
07:44 21.06.2021
Аналитики Sova повысили целевую цену по акциям «Роснефти»
0
189
07:40 21.06.2021
За подкуп избирателей японский экс-министр приговорен к штрафу - СМИ
0
176

Возврат к списку