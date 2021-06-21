В Гонконге отменили Марш в поддержку демократии

09:32 Источник: Эхо Москвы

В Гонконге впервые за почти два десятка лет отменили Марш в поддержку демократии. По традиции его проводили 1 июля, в годовщину передачи автономии Китаю. Организаторы приняли решение отказаться от проведения акции, объяснив это тем, что согласовать ее в нынешних политических условиях будет невозможно, пишет газета Hong Kong Free Press. После масштабных протестов 2019 года Пекин принял закон о национальной безопасности в Гонконге. В городе начались аресты лидеров и сторонников оппозиции. Эхо Москвы