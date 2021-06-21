0
0
65
НОВОСТИ

Нефть подорожает до $100 за баррель к 2022 г., для этого есть 6 причин - Bank of America

11:20 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.

Среди факторов спроса, которые могут повлиять на рост цены, аналитики выделяют отложенный спрос после локдаунов, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. Также в Bank of America считают, что дистанционный режим может привести к формату "работа из автомобиля" и увеличить расстояния, которые люди проезжают на личном автомобиле.

Со стороны спроса в Bank of America видят, в первую очередь, такой фактор, как увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы стали также играть более активную роль в энергетическом секторе, вкладывая средства как в финансовый сектор, так и в устойчивое развитие (ESG, environmental, social, governance). Кроме того, нарастает общественное давление в пользу сокращения выбросов парниковых газов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 21.06.2021
Набор в кадетские военные училища пройдет дистанционно из-за пандемии
0
26
11:05 21.06.2021
Глава Кисловодска больше недели остается в коме после падения с электросамоката
0
92
11:00 21.06.2021
Пашинян набрал достаточно голосов для формирования правительства Армении - глава ЦИК
0
107
10:32 21.06.2021
В Индии началась вакцинация от COVID-19 всего взрослого населения - СМИ
0
134
10:20 21.06.2021
Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при высокой температуре воздуха
0
154
10:05 21.06.2021
В США допустили изоляцию Китая при отказе от содействия в поиске истоков коронавируса
0
174
10:00 21.06.2021
ВМФ РФ впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана
0
197
09:32 21.06.2021
В Гонконге отменили Марш в поддержку демократии
0
193
09:20 21.06.2021
Cаммит в Женеве не привнес изменений в политику санкций против РФ - Псаки
0
234
09:05 21.06.2021
В Индии выявили новый штамм коронавируса
0
241

Возврат к списку