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Совет ЕС продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией

12:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма в рамках принятой в 2014 году стратегии, направленной на непризнание воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении в Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В нем указывается, что санкции продлены до 23 июня 2022 года.

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