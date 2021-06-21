Совет ЕС продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией
12:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма в рамках принятой в 2014 году стратегии, направленной на непризнание воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении в Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
В нем указывается, что санкции продлены до 23 июня 2022 года.
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