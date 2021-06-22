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НОВОСТИ

Число заболевших ковидом в Подмосковье за сутки выросло на 1 871, это максимум за пандемию

13:00 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 871, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в регионе выявили 1 811 новых случаев, за день до этого - 1 638. Всего в Подмосковье, по данным штаба, заразились 294 224 человека.

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