Посещать общепит в Москве с 28 июня смогут только имеющие защиту от ковида
16:00 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привившиеся от ковида, переболевшие в течение последних шести месяцев, либо с отрицательным ПЦР-тестом, действующим три дня, сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида". Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней", - написал он.
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