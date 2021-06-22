Посещать общепит в Москве с 28 июня смогут только имеющие защиту от ковида

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привившиеся от ковида, переболевшие в течение последних шести месяцев, либо с отрицательным ПЦР-тестом, действующим три дня, сообщил во вторник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида". Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней", - написал он.