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Меркель благодарна гражданам России за "руку примирения"

18:31 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула, что страдания, которые причинили совершенные немцами преступления жителям в России, а также на Украине, в Белоруссии и в других бывших советских республиках, ощущают миллионы семей. Канцлер глубоко благодарна за то, что так много граждан этих стран протянули руку примирения [Германии]", - говорится в заявлении Зайберта.

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