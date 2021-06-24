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Правительство Афганистана может потерять власть через полгода после вывода войск США - WSJ

09:32 24.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Правительство Афганистана может потерять власть через полгода после вывода американских войск. Такой прогноз дает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведсообщества США.

По информации издания, разведслужбы оценивают срок работы правительства, возглавляемого президентом Ашрафом Гани, в 6-12 месяцев. При этом некоторые официальные лица считают, что крах может произойти уже через три месяца.

В предыдущем аналитическом заключении разведсообщества назывался срок в два года.  Эхо Москвы

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