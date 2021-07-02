Заболеваемость COVID-19 в Москве в 3 раза выше по сравнению с показателем по РФ - Попова
11:20 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве в три раза превышает общий показатель по России. Об этом говорится в презентации к выступлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.
"Превышение уровня заболеваемости в столицах по сравнению с общим показателем по стране: <…> Москва - в три раза", - указывается на слайде презентации.
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